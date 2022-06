Aichach

vor 19 Min.

Willy Lempfrecher lockt 200 Fans in die TSV-Halle

Plus Einige Anhänger nehmen für das Lempfrecher-Konzert längere Anfahrten nach Aichach im Kauf. Die Brugger Buam aus Alsmoos müssen kurzfristig absagen.

Von Johann Eibl

Die Quecksilbersäule hatte die Marke von 30 Grad bereits überschritten. Angesichts dieser Hitzegrade schien das dritte Willy Lempfrecher & Freunde-Fest 2022 in der Turnhalle des TSV Aichach unter einem denkbar schlechten Stern zu stehen. Wer will sich bei solchen Temperaturen schon innerhalb eines Gebäudes vergnügen? Die Wirklichkeit sah freilich ganz anders aus. Rund 200 Frauen und Männer hatten jeweils einen Eintrittspreis von 44 Euro entrichtet. Wobei die meiste Zahl der Gäste mehr oder weniger lange Anfahrten in Kauf genommen hatte. Fanklubs, nicht nur aus Deutschland, sorgten dafür, dass am Samstag die meisten Tische belegt waren.

