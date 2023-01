Windkraft ist auch im Wittelsbacher Land wieder im Aufwind

Plus Die Lockerungen der 10-H-Regelung eröffnen im Kreis Aichach-Friedberg neue Möglichkeiten. Was die Energiebauern und die Bürger-Energie-Genossenschaft dazu sagen.

Die Windkraft ist wieder im Aufwind – auch im Wittelsbacher Land. Neue Möglichkeiten für Windkraftanlagen eröffnen sich durch die Lockerung der 10-H-Regelung und die Tatsache, dass Bundes- und Landesregierung den Ausbau der Windenergie vorantreiben wollen. Die Energiebauern aus Aichach haben schon Windräder gebaut, die Bürger-Energie-Genossenschaft (BEG) Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt würde das gerne. Herrscht bei ihnen jetzt Aufbruchstimmung?