Winterliche Straßen sorgen für Verkehrsunfälle in Aichach

Insgesamt zehn Verkehrsunfälle zählt die Polizeiinspektion Aichach im Laufe des Freitags. Unfallursache ist häufig eine nicht angepasste Geschwindigkeit.

Der am Freitag einsetzende Schneefall hat in Aichach und Umgebung für winterliche Straßenverhältnisse gesorgt, die viele Autofahrerinnen und -fahrer offenbar eiskalt erwischten. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich bis in die Nachtstunden witterungsbedingt und in mehreren Fällen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zehn Verkehrsunfälle mit Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 40.000 Euro. In fünf Fällen wurden Insassen jeweils leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Bei zwei Unfällen waren mitunter Sommerreifen der Grund für den Unfall. In einem Fall kollidierte ein außer Kontrolle geratenes Auto mit einem Räumfahrzeug, das glücklicherweise seiner Tätigkeit anschließend weitgehend unbeschädigt weiter nachkommen konnte. (inaw)