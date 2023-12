Aichach

Wird die Aichacher Bahnhofstraße beim Ausbau zu schmal?

Wird die Bahnhofstraße zwischen Donauwörther Straße und Bahnhof durch den Ausbau zu schmal? Unser Bild zeigt diesen Teilbereich von der früheren Baywa her in Richtung Bahnhof.

Plus In der Bahnhofstraße in Aichach sollen Fußgänger und Radler mehr Platz bekommen. Im Stadtrat gibt es Sorgen, dass es für Lastwagen und Traktoren dann zu eng wird.

Der letzte noch fehlende Teil der Bahnhofstraße in Aichach wird ausgebaut. Das beschloss der Aichacher Stadtrat einstimmig, wie vom Bauausschuss empfohlen. Bedenken hatten allerdings einige Ratsmitglieder wegen der Fahrbahnbreite, die mit sechs Metern auf den geraden Strecken schmäler ausfällt als bisher.

Der östliche Teil der Bahnhofstraße zwischen Prieferstraße und Flutgraben ist bereits 2018 ausgebaut worden - samt dem Kreisverkehr an der Franz-Beck-Straße. Der Kreisverkehr an der Donauwörther Straße zur Bahnunterführung noch vorher. Jetzt soll die Lücke geschlossen werden. Im Bauausschuss war die Planung für die viel befahrene Straße und den Bahnhofsvorplatz detailliert vorgestellt worden. Die Kostenschätzung: rund 2,6 Millionen Euro. Rund 12.000 Fahrzeuge sind in dem Bereich täglich unterwegs. Den Bahnhof nutzen täglich rund 2000 Pendlerinnen und Pendler.

