Aichach

vor 33 Min.

Witzig und hochmusikalisch: SeppDeppSeptett begeistert in Aichach

Vielseitig, überraschend, musikalisch auf höchstem Niveau und manchmal urkomisch: das SeppDeppSeptett, das einen unterhaltsamen Konzertabend in Aichach bot.

Plus Fulminant startet die Aichacher Konzertreihe mit dem SeppDeppSeptett. Das Ensemble überrascht mit erfrischender Leichtigkeit. Und das Publikum ist fasziniert.

Von Johannes Baumgartner Artikel anhören Shape

Mit einem ganz besonderen Konzert startete die Stadt Aichach in der Grundschule Aichach-Nord in ihre zehnteilige Konzertreihe. Dort sorgte das SeppDeppSeptett am Freitagabend mit seinem Programm "IRREparabel" für eine irre gute Unterhaltung weit über die Musik hinaus.

Das Ensemble aus sieben Blechbläsern und einem Akkordeonisten gastierte zum dritten Mal in Aichach und konnte die Zuschauerzahl von 100 beim letzten Auftritt, auf 150 steigern. Qualität spricht sich eben herum. Die Gruppe hat durch das gemeinsame Musikstudium im Schwarzwald zueinander gefunden. Sie besticht durch musikalische Professionalität und eine erfrischende Leichtigkeit der Performance.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen