Wo die Stadt Aichach heuer investieren will

Vor den Haushaltsberatungen in Aichach melden die Amtsleiter, Referenten im Stadtrat und die Leiter der städtischen Einrichtungen, was sie an Anschaffungen benötigen. Bevor sich der Finanzausschuss des Stadtrats am Montagabend mit den Investitionen außerhalb des Bauprogramms befasste, hat dieses Mal die Verwaltung schon einige Runden damit verbracht, die Posten kritisch zu hinterfragen. Bürgermeister Klaus Habermann sagte dazu: „Der Haushalt ist sehr eng. Wir haben den Rotstift angesetzt, wo es möglich war.“ Kämmerer Wolfgang Ostermair erläuterte, wofür die Stadt heuer Geld ausgibt.

