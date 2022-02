Wofür die Stadt Aichach im Jahr 2022 Geld ausgibt

Plus Der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats berät über die Investitionen unter anderem für Feuerwehr, Bauhof, Schulen und Kitas. Einiges wird kritisch gesehen.

Die Stadt Aichach stellt derzeit ihren Haushalt für das Jahr 2022 auf. Im Finanzausschuss des Stadtrats ging es am Montagabend neben den vorläufigen Eckdaten des Haushalts auch um die Investitionen außerhalb des Bauprogramms, die Kämmerin Sandra Rauh vorstellte. Die Beschaffungen haben zusammen ein Volumen von 2,2 Millionen Euro. 2021 waren es gut 1,5 Millionen Euro.