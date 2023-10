Wohnanlage scheitert an wenigen Quadratmetern

Plus Eine Wohnanlage in Aichach würde den Abstand zu einem winzigen Grundstück nicht einhalten. Der Bauausschuss sagt trotzdem Nein.

Eine Wohnanlage mit vier Wohnungen würde ein Bauwerber gern an der Münchener Straße bauen. Der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats sah allerdings keine Möglichkeit, zuzustimmen. Mit der Bauvoranfrage sollte geklärt werden, ob das Gebäude in der geplanten Form genehmigungsfähig wäre.

Auf einem gut 350 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke Münchener Straße und Wiesenstraße sollte ein Gebäude mit zwei Vollgeschossen und einem Satteldach entstehen. Im Erdgeschoss wären die Stellplätze untergebracht, im ersten Stock drei Wohnungen - zwei mit 50 und eine mit 100 Quadratmetern - und im Dachgeschoss eine weitere mit 200 Quadratmetern. Wie Ulrich Egger vom Bauamt berichtete, wäre das Gebäude in dieser Form, Lage und Geschossigkeit durchaus genehmigungsfähig.