Wohnhaus abgerissen: Jetzt ist Platz für eine neue Wohnanlage

An der Prieferstraße in Aichach ist in den vergangenen Tagen ein Wohnhaus verschwunden. Der Abriss öffnet eine Baulücke zwischen Prieferstraße und Jakobiweg. Doch es gibt schon Neubaupläne.

Diese waren vor Kurzem Thema im Aichacher Bauausschuss. Dieser gab sein Einvernehmen zu dem Vorhaben, das den Neubau eines Mehrfamilienhauses vorsieht. Dieser ist mit drei Vollgeschossen, Mansarddach und Tiefgarage geplant. Insgesamt sollen acht Wohnungen entstehen. (AZ)