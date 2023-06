Wohnpark Sudetenstraße: Das zweite Haus wächst in die Höhe

Plus Beim Bau des zweiten Gebäudes im Wohnpark Sudetenstraße in Aichach bremsen Lieferschwierigkeiten und Preissteigerungen leicht. Trotzdem liegt er grob im Plan.

Von der Sudetenstraße aus ist es fast nicht zu sehen: Hinter dem ersten, bereits bezogenen Gebäude des Wohnparks Sudetenstraße in Aichach wächst das zweite Gebäude in die Höhe. Wie Architekt Adolf Maria Springer, der den Wohnpark für die Aktoris GmbH, die Immobiliengesellschaft der früheren Meisinger AG plant, liegt der Bau "grob im Zeitplan".

Drei bis vier Wochen hinke man wegen Lieferschwierigkeiten hinterher, sagt Springer. Dennoch soll der Rohbau Ende des Jahres fertig sein. Springer hofft, dass es dann mit dem Ausbau im neuen Jahr weitergehen kann; bei den technischen Ausbaugewerken verzeichnet er derzeit Preissteigerungen um bis zu 30 Prozent. "Wir hoffen auf brauchbare Ergebnisse der Ausschreibungen", sagt Springer. Dann könnte das Haus Ende 2024, Anfang 2025 fertig sein. Es gibt bereits Vormerkungen von potenziellen Mietern, berichtet Springer.