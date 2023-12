Aichach

Wohnungen kollidieren in Gallenbach mit Gewerbe

Auf dem Grundstück dieser alten Hofstelle in Gallenbach sollen Wohnhäuser gebaut werden. Der Aichacher Bauausschuss hat allerdings Bedenken.

Plus Eine geplante Bebauung in Gallenbach verträgt sich in den Augen des Bauausschusses nicht mit Gewerbebetrieben. Auf dem Grundstück soll es außerdem Altlasten geben.

Von Claudia Bammer

Neu bebaut werden soll das Grundstück einer Hofstelle im Aichacher Ortsteil Gallenbach. Schon 2008 hatten die Eigentümer einen ersten Anlauf unternommen. Der damalige Plan, dort zehn Wohnhäuser zu bauen, scheiterte. Auch die jetzt beantragten drei bis vier Baukörper bekamen vom Bauausschuss des Aichacher Stadtrats keine Zustimmung.

Das Grundstück an der St.-Stefan-Straße gilt zum Teil als Außenbereich. Nördlich grenzt ein Gewerbegebiet an. Östlich gibt es zwei Reifenreparaturwerkstätten, im Westen Tierhaltungen. Eine Bebauung mit zehn Wohnhäusern würde zu erheblichen Spannungen führen, hatte damals das Landratsamt Aichach-Friedberg die Ablehnung begründet. Ein Versuch des Stadtrats, 2011 einen Bebauungsplan für das Grundstück aufzustellen, scheiterte ebenfalls an der Konfliktsituation zwischen Wohnen und den Immissionen durch das Gewerbe.

