Wolfsabwehr: Kaum einer nutzt die Förderung von Herdenschutzhunden

Plus Die Anschaffung von Herdenschutzhunden, wie sie in Aichach beschlagnahmt wurden, wird vom Freistaat finanziell unterstützt – ein Fehler, sagt Tierheimleiter Gerd Schmidt.

Im Juli 2020 reißt ein Wolf sieben Schafe im Hollenbacher Ortsteil Igenhausen. Im Januar 2021 wird erst bei Igling (Landkreis Landsberg am Lech) ein Wolf bei einem Verkehrsunfall getötet, wenige Tage später reißt ein Wolf im Eurasburger Forst (Landkreis Dachau) ein Reh. Im Altmühltal ist seit einiger Zeit ein Einzeltier sogar sesshaft geworden. Diese Beispiele zeigen: Der Wolf ist in die Region zurückgekehrt – und mit ihm die Frage nach dem Herdenschutz. Die zuletzt in Aichach beschlagnahmten 35 Herdenschutzhunde wurden wohl für diesen Zweck gezüchtet. Doch zumindest in Bayern setzen bislang nur wenige Nutztierhalter auf diese Tiere.