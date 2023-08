Aichach

06:00 Uhr

Lkw-Fahrer steht wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht

Plus Beim Abladen gerät ein Lastwagenfahrer mit einem Einweiser wiederholt aneinander. Vor dem Aichacher Amtsgericht ging es auch um sprachliche Feinheiten.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Immer wieder gab es Streit mit einem 35-Jährigen, wenn der 63-jährige Lastwagenfahrer aus Würzburg zum Abladen auf das Gelände in Aichach fuhr. Meistens ging es dabei um den Abladeplatz. Heuer im Februar eskalierte der Streit dann in gegenseitigen Beleidigungen, der 63-Jährige griff sich eine Eisenstange und stieß sie dem anderen gegen den Hals. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung stand der Würzburger deshalb vor dem Aichacher Amtsgericht. Dabei ging es auch um sprachliche Feinheiten, weil die beiden sich auf Russisch beleidigt hatten.

Vor Gericht bestritt der 63-Jährige die Vorwürfe energisch. Sein Mandant wehre sich entschieden gegen den Vorwurf, den 35-Jährigen beleidigt oder ihn in irgendeiner Weise körperlich angegangen zu sein, sagte sein Verteidiger Sergej Etinger. So wie der Rechtsanwalt es schilderte, resultierten die Unstimmigkeiten daher, dass sein Mandant nicht den Abladeplatz ansteuern wollte, den ihm der 35-Jährige zugewiesen hatte. Weil er von seinem Arbeitgeber einen anderen Abladeplatz genannt bekommen habe. So auch Mitte Februar, als es zu einem Wortgefecht mit gegenseitigen Beleidigungen kam. Dass sein Mandant den anderen als Arsch beleidigt und vulgäre Sätze in Bezug auf dessen Mutter gesagt haben soll, sei gar nicht möglich gewesen, sagte der Anwalt. In der russischen Sprache, die Muttersprache seines Mandanten und des 35-Jährigen, gebe es diese Vulgärausdrücke gar nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen