Zahlt die Stadt für MVV-Buslinie von Aichach zur S-Bahn bei Dachau mit?

Einen direkten Anschluss per Bus an die S-Bahn im Landkreis Dachau soll die Stadt Aichach bekommen. Der Landkreis Dachau hat dem Wittelsbacher Land dazu die Verlängerung der Regionalbuslinie 704 im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) angeboten, wenn sich der Landkreis und die Stadt Aichach an den Kosten beteiligt. Der Kreisentwicklungsausschuss im Landkreis Aichach-Friedberg hat dem Angebot bereits zugestimmt. Der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats sprach am Montagabend über das Thema, hatte aber noch offene Fragen. Er gab deshalb keine Beschlussempfehlung an den Stadtrat ab.

