Zehn Schülerinnen und Schüler verlassen die Elisabethschule

Bei einer Abschlussfeier werden die jungen Frauen und Männer von Schulleitung und Lehrern verabschiedet.

Im Rahmen einer Feierstunde sind zehn junge Frauen und Männer als Schüler der Aichacher Elisabethschule der Lebenshilfe Aichach-Friedberg verabschiedet worden. Klaus Steinhardt (Schulleiter) zitierte in seiner Abschlussrede Abschnitte aus dem Gedicht "Stufen" von Hermann Hesse und wünschte den Schülern den Zauber bei deren Neuanfang im Berufsleben. Anja Neumann und Mandy Römer vom Leitungsteam Heilpädagogische Tagesstätte wünschten den Schülern anhand einer Fabel viel Glück, Gesundheit und Freude für den weiteren Lebensweg. Die beiden Klassenleitungen, Julia Fischer und Franziska Datzmann, ehrten die Schülerinnen und Schüler mit persönlichen Bildern und Musik.

Verabschiedung an der Elisabethschule: Neun Schüler beendeten ihre komplette Schulzeit

Auch Diana Strohbach vom Elternbeirat schloss sich den guten Wünschen an. Neun Schüler beendeten mit der Entlassfeier ihre komplette Schulzeit samt Berufsschulpflicht, ein Schüler wurde vorzeitig entlassen. Matthias Hartung, Religionslehrer an der Elisabethschule, bedankte sich bei den einzelnen Entlassschülern für deren langjährigen Einsatz als Sternsinger und wünschte ihnen für die Zukunft Gottes Segen. Mehrere Schüler trugen zur musikalischen Gestaltung der Feier mit Beiträgen am Klavier, an der Flöte und an der Veeh-Harfe bei. Im Anschluss daran waren die Schüler und deren Familienangehörige noch zu einem Mittagessen im Chimonja in Aichach eingeladen. (AZ)