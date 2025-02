Zehnjähriger wird vom Paten seines besten Freundes missbraucht

Zwei Jahre lang schleppte ein Jugendlicher die Last mit sich herum, dass er als Zehnjähriger sexuell missbraucht worden war. Erst dann offenbarte sich der heute 14-Jährige seinen Eltern. Denen war schon länger das veränderte Verhalten ihres Sohnes aufgefallen. Sie hatten es sich nur nicht erklären können. Passiert war der Missbrauch im Oktober 2021, als der Junge bei seinem besten Freund übernachtet hatte. Dessen heute 52-jähriger Pate hatte mit den Jungs in einem Bett übernachtet und war übergriffig geworden. Bei der Verhandlung vor dem Jugendschöffengericht am Dienstag am Amtsgericht Aichach, wo er wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, sexuellem Übergriff und dem Besitz von kinder- und jugendpornografischen Dateien angeklagt war, gab der 52-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg alles zu.

