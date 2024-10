Zeit für Aichach: Die Uhr an der Martinstraße gehört jetzt der Stadt

Zwar haben die meisten Menschen eine Armbanduhr oder lesen die Zeit auf dem Handy ab. Trotzdem ist die große Uhr an der Martinstraße, Ecke Werlbergerstraße, in Aichach vielen ans Herz gewachsen. Jetzt gehört sie der Stadt Aichach. Sie hat sie für einen symbolischen Betrag gekauft, teilt Lisa Mair vom Bauamt mit.

Wie sehr die Uhr den Menschen am Herzen liegt, zeigte sich im Frühjahr, als die Uhr stehen geblieben war. Die Zeiger standen immer auf 12 Uhr, was sogar zu einer Anfrage im Stadtrat führte und auch Leser unserer Zeitung beschäftigte. Im April konnte die Stadt melden, dass die Uhr repariert ist. Dabei gehörte die Uhr gar nicht der Stadt.

Kölner Unternehmen für Außenwerbung war Eigentümerin

Eigentümerin war die Ströer Deutsche Städte Medien GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist in den Bereichen Außenwerbung, Onlinewerbung und Dialogmarketing aktiv. Eine Regionalniederlassung in München hatte sich um die Reparatur gekümmert. Von dem Unternehmen hat die Stadt Aichach die Uhr jetzt kaufen können. „Für einen symbolischen Betrag“, wie Lisa Mair berichtet. Die Uhr steht seit 1955 an ihrem Platz. Früher waren die vier Seitenflächen mit Werbung bestückt. Jetzt will die Stadt Aichach sie wieder für eigene Werbung nutzen. (bac)