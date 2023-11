Aichach

10:17 Uhr

Zeugen gesucht: Unbekannte beschädigen geparkte Autos in Aichach

Die Polizei hofft auf Hinweise nach zwei Unfallfluchten in den vergangenen Tagen in Aichach.

Artikel anhören Shape

Am Freitag wird auf dem Milchwerkgelände in Aichach ein Auto angefahren. Am Samstag wird der Außenspiegel eines Wagens auf einem Supermarktparkplatz beschädigt.

Zwei Unfallfluchten haben die Aichacher Polizei in den vergangenen Tagen beschäftigt. Sie sucht jetzt sachdienliche Hinweise auf die Verursacher, 08251/8989-0. Am Freitag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr wurde das Auto einer 31-Jährigen auf dem Milchwerk-Parkplatz beschädigt. Der Wagen wies mehrere Kratzer an ihrer Fahrertüre auf. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Am Samstagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer den Außenspiegel eines geparkten Wagens. Dieser war zwischen 16.15 und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Münchener Straße abgestellt. (AZ)

Themen folgen