Zimmerei Achter aus Ecknach bekommt Deutschen Holzbaupreis

Das Holzbauunternehmen wird für seine Arbeiten an der Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins in München im Bereich Bauen im Bestand ausgezeichnet.

Die Anforderungen an das Bauprojekt waren groß: Ein altes Verlagsgebäude aus Beton in Schwabing sollte auf nachhaltigem Wege zur Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins (DAV) in München werden. Für das Ergebnis ist die Zimmerei Achter aus Ecknach (Stadt Aichach) als eines der beteiligten Unternehmen mit dem Deutschen Holzbaupreis 2023 im Bereich Bauen im Bestand ausgezeichnet worden. Das teilt das Unternehmen mit.

Das insgesamt 22,5 Millionen Euro schwere Projekt in München wurde 2021 fertiggestellt. Der Betonkern aus den 1970er-Jahren blieb bei dem Umbau fast vollständig erhalten. Mithilfe des Werkstoffs Holz wurde das alte Gebäude aufgestockt und erweitert. Die Jury des Holzbaupreises sah darin ein gelungenes Beispiel mit hohem Potenzial für den Einsatz des Holzbaus.

Zimmerei Achter ist auch an der Wittelsbacher Realschule beteiligt

Die Auszeichnung wird seit 2003 alle zwei Jahre von Holzbau Deutschland - Bund Deutscher Zimmerermeister im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes in Zusammenarbeit mit Organisationen der Holzwirtschaft vergeben, unter Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Vorrangiges Ziel ist es, die Verwendung und Weiterentwicklung des ressourcenschonenden, umweltfreundlichen und nachhaltigen Baustoffes zu fördern. In diesem Jahr wurden knapp 150 Projekte eingereicht, von denen drei ausgezeichnet wurden. Die Verleihung fand im Mai im Rahmen der Messe Ligna in Hannover statt.

Die Zimmerei Achter ist auch an zahlreichen Projekten in der Region beteiligt, etwa bei der Sanierung der Mittelschule in Aindling, dem Kindergartenneubau in Hollenbach oder beim Feuerwehrgerätehaus in Walchshofen. Mit der Generalsanierung der Wittelsbacher Realschule in Aichach steht ein weiteres großes Bauvorhaben in den Startlöchern, bei dem das Unternehmen die Holzbauarbeiten übernimmt. (AZ)