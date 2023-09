Aichach

12:00 Uhr

Zu dichte Nachverdichtung an der Wiesenstraße?

Eine Wohnanlage mit neun Wohnungen soll in Aichach an der Wiesenstraße gebaut werden.

Plus Mehrere Bauanträge sorgen im Aichacher Bauausschuss für Diskussionen. Mal geht es um Denkmalschutz, mal um massive Bebauung an einer schmalen Straße.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Eine Wohnanlage mit neun Wohnungen soll an der Wiesenstraße in Aichach entstehen. Eine Bauvoranfrage für das Projekt lag am Dienstagabend im Bauausschuss des Stadtrats vor. Angesichts der dichten Bebauung an der kleinen Straße sahen einige Ausschussmitglieder hier zwar Konfliktpotenzial, stimmten aber letztlich doch zu.

Das Grundstück, auf dem die Wohnanlage gebaut werden soll, ist knapp 790 Quadratmeter groß. Die Wohnanlage soll etwa 24,70 auf 12,30 Meter messen, drei Vollgeschosse und ein Flachdach haben. Die Attikahöhe liegt bei neun Metern. Etwas eingerückt werden soll das zweite Obergeschoss, sodass eine große, zum Teil überdachte Dachterrasse entsteht. Diese Wohnung soll gut 170 Quadratmeter groß sein. Im Erdgeschoss und im ersten Stock sind jeweils zwei Wohnungen mit etwa 45 Quadratmetern und zwei mit 90 Quadratmetern geplant. 13 Stellplätze werden in der Tiefgarage untergebracht, wobei drei eventuell Doppelparker werden. Zwei Stellplätze sollen oberirdisch sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen