Aichach

vor 17 Min.

Zu wenig Kunden: Bioladen Querbeet in Aichach schließt Ende Juli

Plus Die Biobranche ist nach dem Corona-Boom unter Druck. Carlos Santos gibt sein Geschäft in der Aichacher Sudetenstraße auf. Er glaubt: Der Stadt droht ein Ladensterben.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Die Ausgaben sind um rund 30 Prozent gestiegen, die Einnahmen um gut 30 Prozent zurückgegangen – die Rechnung geht einfach nicht mehr auf und Carlos Santos zieht die Konsequenzen. Ende Juli schließt er den Bioladen Naturkost Querbeet in der Sudetenstraße in Aichach. Im August wird noch die Trockenware zu reduzierten Preisen abverkauft und dann ist endgültig Schluss.

Von acht Angestellten sind noch sechs da, insgesamt waren es umgerechnet fünf Vollzeitstellen. Vor Kurzem hat Santos mit einem Zettel im Schaufenster die Schließung öffentlich gemacht. Die Stammkunden seien traurig, hätten aber Verständnis, denn sie sehen ja, was los ist. Beziehungsweise, dass deutlich weniger los ist im Laden. "Es kommen leider viel, viel weniger und sie kaufen auch weniger als früher", sagt der Geschäftsführer. Er sei sich mit seinen Kunden einig: "Aichach verliert massiv." Sein Laden mache jetzt zu, aber auch viele andere Einzelhändler in der Stadt stünden auf der Kippe und würden über so einen Schritt nachdenken. In den nächsten ein, zwei Jahren werde es noch einige Geschäftsaufgaben und ein Ladensterben in der Innenstadt geben, sagt Santos voraus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen