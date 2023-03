Aichach

11.03.2023

Züblin Timber baut sich ein Bürogebäude aus Holz

So soll das neue Bürogebäude von Züblin Timber am Standort an der Industriestraße in Ecknach (Stadt Aichach) aussehen. Gebaut wird mit Holz.

Plus Der Holzbauspezialist Züblin Timber investiert in Ecknach einen Millionenbetrag in ein fünfstöckiges Bürogebäude aus Holz. Der Name ist Ergebnis eines Wettbewerbs.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Ein Millionenprojekt plant der Holzbauspezialist Züblin Timber: Er will an seinem Standort im Aichacher Ortsteil Ecknach ein fünfstöckiges Bürogebäude bauen – natürlich aus Holz. Der Bauantrag war in der jüngsten Sitzung des Aichacher Bauausschusses Thema. Dieser hatte keinerlei Einwände gegen das Vorhaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen