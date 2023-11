Aichach

12:21 Uhr

Züblin Timber errichtet Hauptsitz der Umweltbank in Nürnberg

In Nürnberg entsteht derzeit der neue Hauptsitz der Umweltbank. Er wird von Züblin Timber in Holz-Hybrid-Bauweise errichtet.

Züblin Timber, Holzbauspezialist mit einem Werk in Aichach-Ecknach, errichtet den neuen Hauptsitz der Umweltbank in Nürnberg. Dieser wird in Holz-Hybrid-Bauweise realisiert.

Der Holzbauspezialist Züblin Timber, der mit einem Werk im Aichacher Stadtteil Ecknach vertreten ist, errichtet in Nürnberg das "Umwelthaus", den neuen Hauptsitz der Umweltbank. Einer Mitteilung zufolge hat das Gebäude eine Brutto-Grundfläche von rund 25.000 Quadratmetern. Der 13-stöckige Neubau nach dem Entwurf des Architekturbüros Spengler Wiescholek wird in Holz-Hybrid-Bauweise realisiert. Dabei soll möglichst wenig Beton und möglichst viel Holz verwendet werden. Die Holzbauarbeiten sind in vollem Gang und sollen bis Sommer 2024 abgeschlossen sein. Züblin Timber errichtet den neuen Hauptsitz der Umweltbank in Nürnberg. Der 13-stöckige Neubau wird nach dem Entwurf des Architekturbüros Spengler Wiescholek wird in Holz-Hybrid-Bauweise realisiert. Foto: Entwurf: Spengler Wiescholek Architektur/stadtplanung, Bloomimages Umwelthaus in Nürnberg soll hohem Energieeffizienz-Standard entsprechen Das Energiekonzept beinhalte Stromerzeugung durch Photovoltaikmodule auf den Dachflächen und an Teilen der Fassade sowie Energiegewinnung über Erdwärme, heißt es in der Mitteilung weiter. Züblin Timber realisiert damit laut eigenen Angaben eines der ersten Bürogebäude in Deutschland nach dem Energieeffizienz-Standard „KfW Effizienzhaus 40 NH“. Angestrebt werde zudem die Zertifizierung nach dem Platin-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Das Holz stamme aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, vorwiegend aus Deutschland und Österreich. Im Aichacher Werk von Züblin Timber werden gedämmte Holzrahmenelemente für die Außenwände auf der Tragstruktur montiert. Um die Montagezeit auf der Baustelle zu reduzieren, werden die Fenster im Werk bereits in die fertigen Elemente eingebaut. Insgesamt werden über 6000 Quadratmeter großformatige Außenwandelemente hergestellt. (AZ) Lesen Sie dazu auch

