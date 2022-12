Zündelnde Kinder verursachen Feuerwehreinsatz in Aichach

Kinder und Jugendliche brennen in Aichach Feuerwerkskörper ab und zünden Kartonagen an. Vorsorglich rückt die Feuerwehr aus und löscht den Kleinbrand.

Zündelnde Kinder haben am Donnerstagabend in Aichach einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Passant gegen 19.20 Uhr an der Reichenberger Straße mehrere Kinder und Jugendliche, die zunächst Feuerwerkskörper abbrannten und anschließend Kartonagen auf einer Tischtennisplatte anzündeten.

Wegen der Brandentwicklung wurde vorsorglich die Feuerwehr hinzugezogen, die die Kartonagen ablöschte. An der Betonplatte entstand laut Polizei augenscheinlich kein Schaden. Die Kinder liefen in unbekannter Richtung davon, ehe Feuerwehr und Polizei eintrafen.



Böller setzt Laubhaufen an Bahnhofstraße in Aichach in Brand

Gegen 20 Uhr kokelte ein Laubhaufen an der Bahnhofstraße in Aichach. Laut Polizei war zuvor ein Böller darin gelandet. Die Feuerwehr löschte das kleine Feuer. Es entstand kein Schaden. (nsi)