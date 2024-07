Aichach

Zum Boandl-Bräu-Jubiläum wird in Oberbernbach kräftig gefeiert

Plus Brauereifest, Dorffest, Pfarrfest - in Oberbernbach wird am Wochenende ordentlich gefeiert. Beim Festumzug am Sonntag marschieren mehr als 20 Gruppen mit.

Von Manfred Zeiselmair

Bei bestem Jubiläums-Sommerwetter feierte der Berabecka Boandl-Bräu am Wochenende sein 30-jähriges Bestehen. Der große Festumzug am Sonntagnachmittag wurde zum Höhepunkt der Feierlichkeiten. Bereits am Samstag hatte der Tag der offenen Brauerei mit Dorf- und Pfarrfest im Pfarrhof stattgefunden. Musikalisch begleitet von den Paartaler Musikanten und den Aichacher Jagdhornbläsern, zogen am Sonntag mehr als 20 Gruppen durch den Aichacher Stadtteil, darunter die Oberbernbacher Ortsvereine mit Fahnenabordnungen und zahlreiche Brauereifreunde.

Vom Pfarrhof aus ging es über die Hauptstraße an der Brauerei vorbei bis zur Maria-Eich-Straße, hoch bis zum SCO-Sportplatz, danach auf dem Straßberg hinunter zum Feuerwehrhaus und am Maibaum vorbei über die Blumenstraße zurück.

