Aichach

vor 17 Min.

Zum dritten Mal erfreut der Oberbernbacher Wichtelpfad viele Kinder

Plus Die Idee von Silvia Schneider aus dem Lockdown hat die Corona-Pandemie überdauert. Zum ersten Mal sind in diesem Jahr nun aber Wichtel abhandengekommen.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Schon am Waldrand weist ein kleiner bunter Wichtel den Weg. Links geht es weiter, danach rechts in den Wald hinein. Entlang des Weges gibt es viel zu sehen: Wichtel, die unter einem Dach aus Stöcken sitzen, Engelchen, die an Ästen hängen, Fliegenpilze, Christbaumkugeln, Sterne. Manche von ihnen entdeckt man erst auf den zweiten Blick. Die liebevolle Dekoration auf dem Wichtelpfad im Wald bei Oberbernbach bringt einen immer wieder zum Lächeln. Im Dezember 2020 hat Silvia Schneider den Weg zum ersten Mal dekoriert und zahlreiche positive Reaktionen bekommen. 2022 hat sie deshalb den Wichtelpfad zum dritten Mal gestaltet - zum ersten Mal sind jedoch einige Dekorationen abhandengekommen.

