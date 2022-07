Aichach

vor 17 Min.

Zum Jubiläum bekommt die Mittelschule Aichach ein besonderes Siegel

Plus Die Geschwister-Scholl-Mittelschule in Aichach hat in 50 Jahren viele Herausforderungen gemeistert. Zum Jubiläum wird ihr eine Auszeichnung zuteil.

Von Gerlinde Drexler

Mit 18 Klassen und 668 Schülerinnen und Schülern startete vor 50 Jahren die damalige Hauptschule in Aichach. Nur vier Jahre später besuchten rund 800 Schüler in 28 Klassen die Geschwister-Scholl-Mittelschule, wie sie seit 2011 heißt. Am Freitag feierte die Mittelschule mit vielen Ehrengästen ihr Jubiläum. Außerdem bekam sie ein besonderes Siegel verliehen.

