Aichach

18:48 Uhr

Zum Jubiläum wird beim DAV Aichach fleißig gebouldert und geklettert

Plus Der Alpenverein feiert sein 125-jähriges Bestehen mit dem Bouldercup. Mit fast 2300 Mitgliedern ist er der zweitgrößte Verein der Stadt.

Von Gerlinde Drexler

Der Bau des Kletter- und Boulderraumes vor 20 Jahren hatte die Mitgliederzahlen bei der Aichacher Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) explodieren lassen. Mit 2263 Mitgliedern ist der DAV Aichach heute der zweitgrößte Verein der Stadt. Vor 125 Jahren hoben ihn 33 Mitglieder aus der Taufe. Ein Jubiläum, das der DAV am Samstag groß feiert.

Ohne Seil und Haken hängen die Jungen und Mädchen in der künstlichen Kletterwand im DAV-Vereinsheim in der Münchener Straße. Sie hangeln sich nur mit Hilfe von in der Wand verschraubten Griffen und Tritten weiter. Rund 1000 Stück von ihnen sind in der Kletter- und Boulderanlage angebracht, die 2003 eingeweiht wurde. Vor allem vormittags ging es bei der Kreis- und Stadtmeisterschaft im Bouldern, die der DAV anlässlich seines Jubiläums ausrichtete, darum, Punkte zu sammeln. Jetzt, am Nachmittag, probieren die Kletterer verschiedene Techniken und Routen aus, lassen ihrer Kreativität freien Lauf.

