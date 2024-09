Zum Klassentreffen reist eine Aichacherin aus den USA an

Nach einer sehr informativen und humorvoll geführten Führung von Johanna Kensbock durch das Aichacher Stadtmuseum trafen sich die ehemaligen Aichacher Grundschülerinnen des Jahrgangs 1935/54 anschließend im Restaurant Olympia am Radersdorfer Baggersee. Für viele war es ein Wiedersehen nach zehn Jahren, da gab es sehr viel Neues und Interessantes zu berichten. Die weiteste Anreise hatte Gerdi Gordon aus Salem in Virginia, USA, die derzeit Urlaub in ihrer Heimatstadt Aichach verbringt.

Marlies Rentsch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klassentreffen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis