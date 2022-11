Aichach

vor 18 Min.

Zum Kunst-Antik-Markt im Sisi-Schloss kommen viele Besucher aus der Region

Plus 35 Aussteller zeigen im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach Antiquitäten, Selbstgemachtes und Kunst. Besucher schätzen die Vielfalt und finden Überraschendes.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Über den faltbaren Zylinder, einen sogenannten Chapeau Claque, freut sich Herbert Hanika ganz besonders. Der Hutliebhaber hat ihn auf dem Kunst-Antik-Markt im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Stadt Aichach) an einem der Stände entdeckt und gekauft. Zwei Wochen vor dem ersten Advent zeigen rund 35 Ausstellerinnen und Aussteller am Wochenende dort Kunstobjekte, Antiquitäten und Selbstgemachtes. Einige von ihnen sind zum ersten Mal bei dem von der Stadt Aichach veranstalteten Markt dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen