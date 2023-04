Zum "Tag des Handwerks" kommen auch Roboter an die Realschule

Plus Erstmals findet an der Wittelsbacher Realschule in Aichach ein "Tag des Handwerks" statt. Die jungen Leute dürfen Brezen drehen und "Glatzen" schminken.

Die richtige Berufswahl ist meist eine Entscheidung für das Leben. Doch wie kann es nach einem erfolgreichen Schulabschluss weitergehen? Umgekehrt haben Unternehmen es immer schwerer, Auszubildende zu finden, insbesondere Handwerksbetriebe. Um diesem Trend entgegenzuwirken, verpflichtete das Kultusministerium in diesem Jahr alle allgemeinbildenden Schulen, einen „Tag des Handwerks“ zu organisieren. An der Wittelsbacher Realschule in Aichach fand er nun als Pilotprojekt am Freitagvormittag statt.

Auch im Landkreis Aichach-Friedberg heißt es vielerorts „Azubi dringend gesucht“. Wie Daniela Salewski, Leiterin der Fachschaft Wirtschaft, die den Aktionstag organisiert hat, erzählt, seien die angesprochenen Firmen meist sofort bereit gewesen, zu kommen. Auch an der Wittelsbacher Realschule sei zu beobachten, dass immer weniger Schulabgänger und -abgängerinnen einen Ausbildungsberuf ergreifen, sondern im Anschluss an die Realschule eine Fachoberschule besuchen. „Die Schüler und Schülerinnen verschieben die Berufswahl immer weiter nach hinten“, stellte Salewski fest. Ein Problem sei in ihren Augen eine gewisse Orientierungslosigkeit, was das Thema Beruf betrifft.

Handwerkskammer informiert in Aichach über die Ausbildung

Insgesamt acht Firmen und die Handwerkskammer Schwaben boten den etwa 150 Schülern und Schülerinnen nun Einblicke in verschiedene Berufe. Bei der Handwerkskammer Schwaben erfuhren die jungen Leute Allgemeines über die Vorzüge einer Ausbildung im Handwerk. Dabei ging es um finanzielle Aspekte ebenso wie um die Sicherheit des Arbeitsplatzes. Zudem bekamen sie einen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten eines Ausbildungsberufs. So wurde beispielsweise anhand eines Hausbauprojekts auf die vielerlei dafür nötigen Berufe wie Maurer und Maurerinnen, Betonbauer und Betonbauerinnen oder Spengler und Spenglerinnen hingewiesen und deren Arbeitsfeld näher vorgestellt.

Bei der Bäckerei Ihle kam eine ehemalige Schülerin der Wittelsbacher Realschule zum Zug: Paulina Kos ist stellvertretende Leiterin der Lehrlingsbackstube und brachte den interessierten Schülern und Schülerinnen den Ausbildungsberuf des Bäckers oder Konditors näher. Es blieb aber nicht bei der grauen Theorie. Die Schüler und Schülerinnen durften sich am Modellieren einer Marzipanrose, dem Flechten von Hefezöpfen oder dem Brezendrehen versuchen. Unterstützt wurde Kos von Michelle Egerer, die Bäckerin im dritten Ausbildungsjahr ist.

Schülerinnen und Schüler in Aichach erfahren, was Maskenbildner am Theater tun

Viel Spaß hatten die Schüler und Schülerinnen beim Workshop der Maskenbildner des Staatstheaters Augsburg. Hier wurde unter anderem eine Film- und Theaterglatze auf Köpfe gezaubert, wobei die Anwesenden nicht nur als Modell dienten, sondern ebenfalls Hand anlegen durften.

Einen interessanten Film hatte Helge Lemmer von der Firma Lemmer & Lemmer parat. Darin wurden die Lerninhalte bei der Ausbildung zum Optiker oder zur Optikerin, wie Gläsereinschleifen oder Brillen anpassen, erklärt. Dabei fehlte ein Hinweis auf Fortbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen oder Spezialisierung beispielsweise im Sportbereich nicht. Lemmer & Lemmer bietet aber nicht nur Sehhilfen, sondern auch Hörgeräte und Ähnliches an. Da laut Lemmer fast jeder Mensch im Laufe seines Lebens von Schwerhörigkeit betroffen ist, sei der Beruf des Hörgeräteakustikers durchaus zukunftssicher, meinte er.

Beim Staatstheater Augsburg durften die Schülerinnen und Schüler selbst Hand anlegen, um eine "Glatze" zu kreieren. Foto: Inge von Wenczowski



Alle beteiligten Firmen, unter anderem die Schreinerei Merz aus Aichach, Segmüller Friedberg, Züblin oder Stahlbau Hausmann hatten nicht nur Informationsmaterial dabei, sondern ließen die Jugendlichen auch praktisch arbeiten. Sie durften zum Beispiel ein kleines Werkstück wie einen Flaschenöffner herstellen.

Schüler an der Wittelsbacher Realschule in Aichach dürfen Roboter steuern

Besonders großes Interesse riefen die zwei Roboter hervor, die die Firma Kuka Robotersysteme aus Augsburg mitgebracht hatte. Jonas Schußmann und Lennox Schmid, beide im zweiten Ausbildungsjahr zum Mechatroniker, berichteten über die Ausbildung. Das Feld des Mechatronikers sei sehr vielfältig, berichteten sie auf die Frage eines Schülers. So könne jeder herausfinden, was ihm persönlich am besten liege. „Später kann man sich ja immer noch spezialisieren“, so die Azubis.

Der Höhepunkt waren aber die Roboter, die als Abschluss -oder Projektarbeiten von Studenten der Informationstechnik erschaffen wurden. An deren Steuerung durften sich die Schüler und Schülerinnen versuchen, was allgemein Freude bereitete. Die Verantwortlichen waren mit der Veranstaltung recht zufrieden und schätzten das Interesse der Schülerinnen und Schüler als insgesamt hoch ein.