"Zum Träumen": Das Aichacher Filmfestival ist eröffnet

Plus Gleich zum Eröffnungsabend des Filmfestivals kommen 200 Menschen ins Aichacher Cineplex. Wovon der Rotaryclub als der Veranstalter gerade träumt.

„Das Aichacher Filmfestival ist eröffnet“ - mit diesen Worten gab Josef Königbauer als Vorsitzender des Rotaryclubs Schrobenhausen-Aichach am Montagabend im Aichacher Cineplex-Kino den „Vorhang frei“ für eine Woche lang Festival-Atmosphäre. Schon zum Auftakt waren etwa 200 Gäste gekommen, um die beiden Eröffnungsfilme „Das Licht, aus dem die Träume sind“ und „Meine Stunden mit Leo“ zu sehen. Im Laufe der Woche kommen bis Sonntag, 23. Oktober, weitere interessante Filmproduktionen hinzu, häufig begleitet von Filmemachern, Produzenten und Schauspielern.