Zur Ausstellung "Wiege der Wittelsbacher" gibt es nun eine Radltour

Eine geführte Fahrradtour führt an die historischen Originalschauplätze rund um Aichach und ergänzt die Ausstellung im FeuerHaus.

Seit 1. April ist die Ausstellung " Aichach - Wiege der Wittelsbacher" im FeuerHaus nach einer Winterpause wieder eröffnet. Zusätzlich zu den 15 lebensgroßen Herrschern und Repräsentanten des Hauses Wittelsbach, die in der Ausstellung aus der Ich-Perspektive von ihrem Leben und ihrem Aichach-Bezug erzählen, bietet das Stadtmuseum und die Vhs Aichach-Friedberg zwei geführte Radltouren "Auf den Spuren der Wittelsbacher" an. Darin werden die historischen Originalschauplätze rund um Aichach besucht, über die auch in der Ausstellung erzählt wird.

Mit dem Fahrrad auf den Spuren der Wittelsbacher

Über 700 Jahre lenkte das Adelsgeschlecht der Wittelsbacher die Geschicke Bayerns. Bis 1918 regierten die Wittelsbacher als Herzöge, Kurfürsten und Könige. Zwei von ihnen erlangten als Kaiser die höchste Würde im Heiligen Römischen Reich: Noch heute sind der „Märchenkönig“ Ludwig II. und seine Cousine „Sisi“, Kaiserin Elisabeth von Österreich, weltberühmt.

Die erste Radltour steht unter dem Motto "Radeln zur Wiege der Wittelsbacher". Sie findet am Samstag, 6. Mai, von 13 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist am FeuerHaus. Dort starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer kurzen Führung durch die Ausstellung. Weiter geht es zum Wittelsbacher Museum und den Funden von Burg Wittelsbach. Anschließend fährt die Gruppe nach Unterwittelsbach, wo Pause gemacht wird und man die neue Ausstellung im Sisi-Schloss ansehen kann. Danach geht es zum Burgplatz mit einer Führung zu den Ausgrabungen und den Resten der ehemaligen Stammburg der Wittelsbacher. Die Tour endet nach einer gemeinsamen Rückfahrt nach Aichach.

Radltour führt über das Grubet nach Unterschneitbach

Die zweite Radltour erfolgt einen Monat später am Samstag, 3. Juni, von 13 bis 17 Uhr. Das Motto der Runde: "Radeln vom Frühmittelalter bis zu den Wittelsbachern". Treffpunkt ist am Unteren Tor. Gestartet wird mit einer kurzen Führung durchs Wittelsbacher Museum zum Thema Grubet, anschließend geht es über Algertshausen weiter ins ehemalige Eisenerzrevier. Dort gibt es sowohl eine Führung am archäologischen Freigelände als auch einen Spaziergang im Wald zu den ehemaligen Pingen und Trichtergruben, aus denen das Eisenerz abgebaut wurde. Nach einer Pause geht es dann über Unterschneitbach wieder zurück nach Aichach.

Eine Tour führ die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem ans Grubet. Foto: Angela Kerle

Geleitet werden die Touren von der Stadthexe Sabine Dauber und dem Archäologen Emanuel Schormair, der damals mit Martin Straßburger im Grubet gegraben und die Experimente mit den Rennöfen begleitet hat. Die Kosten pro Teilnehmer und Radltour betragen 15 Euro. Der Eintritt ins Sisi-Schloss ist darin nicht enthalten. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Die Anmeldung erfolgt über die Vhs Aichach-Friedberg.

Die Ausstellung im FeuerHaus selbst ist von Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Jeden dritten Samstag im Monat gibt es eine kostenlose Führung. (AZ)