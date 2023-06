Zur Kunstmeile gibt es Musik mit Concerto Latino im Spitalhof

Mit Concerto Latino sind am Freitag im Rahmen der Kunstmeile Latin-Jazz-Klänge in Aichach zu hören. Bei dem Konzert im Spitalhof ist der Eintritt frei.

Die Latin-Jazz-Band Concerto Latino gibt im Rahmen der Aichacher Kunstmeile am Freitag, 23. Juni, bei freiem Eintritt ein Konzert unter freiem Himmel im Spitalhof. Die fünfköpfige Combo war bereits 2021 zu einem Sommerkonzert in Aichach und hinterließ ein durchweg begeistertes Publikum.

Die Mitglieder der Formation, die seit 2016 regelmäßig im Landkreis Augsburg auftritt, stammen aus Dillingen und Aalen sind musikalisch in verschiedensten Formationen und Genres aktiv. Sonja Lorenz ist diplomierte Querflötistin und ist seit ihrer Jugend sowohl als klassische als auch als Jazzmusikerin Mitglied in verschiedenen Orchestern und Gruppen wie zum Beispiel MaJazztic oder dem Trio Fleurs. Sie war Bundespreisträgerin bei "Jugend musiziert" und Stipendiatin der Yehudi-Menuhin-Stiftung „Live Music Now“.

Gitarristin Agata Englert studierte Musik an der Universität Kattowitz sowie an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Zudem absolvierte sie eine Ausbildung zur Kinderchorleiterin an der bayerischen Musikakademie in Marktoberdorf. Perkussionist Thomas Göhringer hat in Deutschland und Los Angeles Schlagzeug und Percussion studiert. Er ist in zehn verschiedenen Jazz-, Funk- und Latin-Bands engagiert und tritt regelmäßig mit Werner Dannemann und Yasi Hofer auf. Vibraphonist Christian Kempter ist der organisatorische Kopf des Ensembles. Kontrabassist ist Franz Heims.

Zu ihrem Repertoire gehören Kompositionen von Astor Piazzolla ebenso wie typische Bossa Nova Kompositionen eines Antonio Carlos Jobim oder Luiz Bonfa. Brasilianische Choro-Rhythmen runden zusammen mit der einen oder anderen zeitgenössischen Samba-Komposition das Programm ab.

Beginn ist am Freitag, 23. Juni, um 19.30 Uhr im bestuhlten Spitalhof. Der Eintritt ist frei.