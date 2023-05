Zur Kunstmeile zeigen viele für die Aktion "Inside-Out" Gesicht

Porträts von 188 Kunstbegeisterten aus Aichach und dem Umland sind bei der Aktion Inside-Out zu sehen. Zu sehen sind sie unter anderem am Reitberger-Turm.

Für die Kunstaktion Inside Out in Aichach waren Ende März 188 Kunstbegeisterte ins San-Depot gekommen und hatten sich fotografieren lassen. Ihre als Poster ausgedruckten Porträts sind zur Kunstmeile, die am Freitagabend, 26. Mai, eröffnet wird, zu sehen. Angebracht werden sie auf dem Reitberger-Turm und auf der Mauer beim San-Depot an der Donauwörther Straße sowie an weiteren Orten in der Stadt zu sehen. Am Reitberger-Turm werden die Bilder derzeit angebracht.

5 Bilder Zur Kunstmeile in Aichach gibt es die Aktion "Inside-Out" Foto: Erich Echter

Beim Anbringen unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Aichach die Stadt mit ihrer Drehleiter. Angelika Man vom Info-Büro wagte sich in schwindelerregende Höhen, um die Bilder an die Wand zu bringen.

Die Inside-Out-Aktion ist ein internationales Projekt des französischen Künstlers JR. Auf der Internetseite sind nun auch die Aichacher Porträts zu sehen. Laut einer Pressemitteilung der Stadt Aichach gibt es inzwischen weltweit über 2000 "Inside-Out-Aktionen" in knapp 150 Ländern, rund 500.000 Menschen haben sich per Fotoporträt beteiligt.