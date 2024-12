Zur Weihnachtsfeier an der Mittelschule tragen alle etwas bei

Einen besinnlichen Ausklang fand das Jahr 2024 bei der Weihnachtsfeier der Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach. Die Markstände der Schülerinnen und Schüler der siebten Jahrgangsstufen eröffneten den Abend mit ihren selbst hergestellten Produkten aus dem Klassenlehrer- und vor allem Ernährung und Soziales-Fachunterricht. Dabei wurden an den weihnachtlich geschmückten Verkaufsständen nicht nur selbst gemachte Schokostücke (auch die berühmte Dubai-Schokolade) und andere Leckereien angeboten, sondern auch im Fach Technik hergestellte Weihnachtsdekoration.

Icon Vergrößern Aus allen Klassen beteiligten sich Schülerinnen und Schüler mit Beiträgen an der Feier. Foto: Michael Schweiger Icon Schließen Schließen Aus allen Klassen beteiligten sich Schülerinnen und Schüler mit Beiträgen an der Feier. Foto: Michael Schweiger

Durch die Weihnachtsfeier führte das Moderatorenteam Denise Bochskandl und Marie Gerbl aus der Klasse 9dM. Sie freuten sich genauso wie Rektor Franz Negele über die zahlreichen Besucher in der voll besetzten Aula. Die Schulband stimmte mit dem Lied „Christmas is all around“ auf den besinnlichen Abend ein. Anschließend brachten die Deutschklassen D1 und D2 Weihnachtsgrüße in den 28 Sprachen der Schüler dar und die Klassen 6agt und 6c fanden es gut, dem Weihnachtsstress mit „Gemütlichkeit“ entgegenzutreten. Die Klasse 5b überlegte, ob es noch zeitgemäß ist, in so schwierigen Zeiten Weihnachten zu feiern. Es folgten Beiträge der 5d und der 6agt und schließlich bereicherte auch die AG Schulspiel den Abend mit ihrem Stück „Weihnachtsmann und Grinch“ sowie einer rasenden Reporterin, die Gäste in der Aula fragte: „Was bedeutet Weihnachten für dich?“ Beendet wurde der feierliche Teil durch die musikalischen Beiträge „Little Drummer Boy“ der Klasse 6agt und das Lied „Last Christmas“ der Schulband, bei dem das Publikum begeistert einstimmte.

