Zuschuss für Beachvolleyball- und Beachhandballfeld

Der TSV Aichach weiht seine neuen Sandfelder für Beachvolleyball und Beachhandball am Samstag ein. Von der Stadt gibt es für die Anlage einen Zuschuss.

Vor allem in den Sommermonaten kann künftig beim TSV Aichach auch Beachvolleyball und Beachhandball gespielt werden. Der Verein hat dafür zwei Sandfelder gebaut, die er am Samstag, 8. Juli, um 16 Uhr einweiht. Für die Anlage bekommt der TSV einen Zuschuss, war sich der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats am Montagabend einig.

Die Kosten belaufen sich vorläufig auf circa 65.000 Euro, so Wolfgang Ostermair, der Leiter der Finanzverwaltung. Nach den Sportförderrichtlinien der Stadt ergibt sich ein Zuschuss von 9.250 Euro. Ausschussmitglied Lothar Bahn (FWG) wies darauf hin, dass es sich vor allem um Materialkosten handle. Der TSV habe viele Stunden an Eigenleistung eingebracht.

Auch andere TSV-Abteilungen sollen die Sandplätze auf dem TSV-Gelände an der Donauwörther Straße, gleich hinter der Sportbox, nutzen können, nach Onlinebuchung beim TSV auch andere Interessierte. (bac)