Zwei Fotos im Gruppenchat führen zur Anklage wegen Volksverhetzung

Plus Ein 27-Jähriger schickt Bilder weiter und bekommt einen Strafbefehl über 5850 Euro, gegen den er Einspruch einlegt. Nun kam der Fall vor Gericht.

Das eine Foto zeigte ein ausgehungertes, dunkelhäutiges Kleinkind, das von einer hellhäutigen blonden Frau Wasser bekommt. Ein anderes Foto eine ähnlich hellhäutige blonde Frau, die mit einem dunkelhäutigen Mann sexuell verkehrt und dabei eine unterwürfige Rolle übernimmt. Beide Bilder hatte ein 27-Jähriger aus Aichach in eine WhatsApp-Gruppe gestellt. Gegen den Strafbefehl über 5850 Euro (90 Tagessätze zu je 65 Euro) wegen Volksverhetzung hatte er Einspruch eingelegt.

Mit seinem Post habe der 27-Jährige vermitteln wollen, dass dunkelhäutige Männer, sobald sie erwachsen sind, Frauen mit westlichem Erscheinungsbild lediglich als Objekt ihrer sexuellen Begierde betrachten würden, warf die Staatsanwaltschaft ihm vor. Der Aichacher gab zu, dass er beide Fotos in den Gruppenchat gestellt hatte. Er habe dabei jedoch keine Hintergedanken oder eine bestimmte Absicht gehabt, versicherte er kürzlich bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht. "Ich wollte niemanden verletzen oder beleidigen." Der 27-Jährige hatte die Bilder selbst zugeschickt bekommen und sie einfach weitergeleitet. "Aus reiner Dummheit und Langeweile", räumte er vor Gericht ein.