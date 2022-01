Zwei Frauen liefern sich Kartoffelbreischlacht im Aichacher Gefängnis

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Zellengenossinnen in der JVA Aichach sind unter anderem Teller mit Kartoffelbrei geflogen. Nun standen beide vor Gericht.

Wegen einer Kartoffelbreischlacht und einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung sind zwei Frauen aus dem Gefängnis in Aichach erneut verurteilt worden. Die Zellengenossinnen hatten sich in der Frauenjustizvollzugsanstalt zerstritten und dann mit dem Essen beworfen - an jenem Tag im vergangenen Juli gab es Kartoffelbrei.

In der Kantine der JVA Aichach haben sich zwei Frauen so in die Haare bekommen, dass sie sich gegenseitig mit Kartoffelbrei bewarfen. Foto: Erich Echter (Archivbild)

JVA Aichach: Teller mit Kartoffelbrei landet im Gesicht einer Frau

Laut Anklage hatte die eine Frau der anderen irgendwann dann den ganzen Teller ins Gesicht geworfen, woraufhin die andere ihren Teller ebenfalls als Wurfgeschoss einsetzte. Sodann eskalierte der Streit gewalttätig, beide Frauen trugen Blessuren davon.

Das Augsburger Amtsgericht verurteilte die beiden 31 und 35 Jahre alten Angeklagten am Mittwoch jeweils wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu Geldstrafen. Wie ein Gerichtssprecher berichtete, erhielt die eine Angeklagte 2700 Euro Strafe (180 Tagessätze zu 15 Euro) und die andere 1800 Euro Strafe (120 Tagessätze zu 15 Euro). (dpa)