Zwei Monate nach Hochwasser: Warum der Blaue Steg in Aichach gesperrt bleibt

Die Hochwasserkatastrophe Anfang Juni beschäftigt die Stadt Aichach weiterhin. Aufgrund entstandener Schäden wurde nicht nur das städtische Freibad für die gesamte Saison geschlossen, auch einige Brücken wurden vorerst gesperrt. Während die meisten davon nach kurzer Zeit wieder für den Verkehr freigegeben wurden, darf der Blaue Steg unweit des Trainingsgeländes des BC Aichach auch nach zwei Monaten nicht von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden. Ein Ende der Sperrung ist nun langsam in Sicht.

Unterschwemmter Brückenpfeiler sorgt für weiter andauernde Sperrung des Blauen Stegs

Wie Marianne Bahmer, am Bauamt der Stadt Aichach im Straßen- und Brückenbau tätig, erklärt, sei die Brücke selbst in Ordnung. Den Blauen Steg habe nach dem Hochwasser ein Brückenprüfer in Augenschein genommen: „Das Problem ist: Der mittlere Brückenpfeiler wurde unterspült, die Bohrpfähle liegen frei.“ Dies habe man aber erst nach dem Rückgang des Wassers erkennen können, weshalb die Fuß- und Radbrücke zunächst weiter zugänglich war.

Anfang Juni war der Blaue Steg in Aichach trotz des Hochwassers noch begehbar. Als sich das Wasser zurückzog, zeigte sich, dass der mittlere Brückenpfeiler unterspült wurde. Foto: Carmen Jung (Archivbild)

Bahmer sagt: „Normalerweise sind die Pfeiler innen komplett gefüllt und werden von Wasserbausteinen geschützt.“ Diese seien aber weggeschwemmt und der Pfeiler ausgespült worden. „Eine Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer könnte dazu führen, dass die Brücke in Schwingungen gerät“, sagt Bahmer. Weil das wiederum Probleme im Fundament verursachen könnte, sei die Brücke nach wie vor gesperrt.

Hochwasser in Aichach: Sanierung des Blauen Stegs steht demnächst in Aussicht

Nun sei der Wasserpegel am Blauen Steg aber wieder weit genug zurückgegangen, um sich um eine Sanierung zu kümmern. Dafür wartet die Stadt Aichach allerdings noch auf eine Zusage: „Die Regierung von Schwaben hat Gelder für Hochwasserschäden versprochen. Bevor wir loslegen können, benötigen wir aber erst noch die Freigabe.“ Deshalb werde die Regierung von Schwaben noch einmal angefragt und sobald die Freigabe erfolgt ist, folgen die Ausschreibung der Reparaturarbeiten sowie die Sanierung selbst.

Das bedeutet laut Marianne Bahmer: „Wahrscheinlich dauert es nicht mehr lange“, einen genauen Zeit- und Kostenrahmen kann sie allerdings noch nicht nennen. Dafür sagt Bahmer: „Wir haben das Hochwasser zum Glück recht gut überstanden.“ Bei anderen Brücken habe es keine vergleichbaren Schäden gegeben – weshalb sich die Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zum Blauen Steg mittlerweile häufen. Bahmer sagt aber: „Den haben ganz oben auf der Liste.“