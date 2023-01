Zwei Pädagogen helfen bei den Hausaufgaben im Café für alle

Im Café für alle in Aichach begegnen sich Geflüchtete und Einheimische. Jetzt gibt es ein neues Angebot für Schüler. Sie können hier Hilfe finden.

Das Café für alle in Aichach geht in sein zweites Jahr. Es ist eine Begegnungsstätte für alle Generationen, Nationen und Kulturen. Das Begegnungscafé an der Münchener Straße 19 will in diesem Jahr das Thema Hausaufgabenbetreuung vertiefen.

Bei dem Projekt Café für alle handelt es sich um eine Initiative des Familienstützpunktes des Caritasverbandes Aichach-Friedberg gemeinsam mit dem Asylkreis Aichach. Es ist jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr geöffnet, dient zum Austausch zwischen Familien oder einfach nur zum Ratschen. Kommen können alle, egal ob geflüchtet oder einheimisch.

Nun können Schülerinnen und Schüler bei Bedarf ihre Hausaufgaben mitbringen. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Café versuchen dann, sie dabei zu unterstützen.

Zwei Lehrkräfte unterstützen die Haushaufgabenhilfe im Café für alle

Julia Baur vom Café für alle freut sich: "Glücklicherweise konnten wir auch zwei Profis für dieses Thema gewinnen." Marco Laves, der Lehrer an der Wittelsbacher Realschule in Aichach ist, wird die Fächer Mathematik und Physik und Diana Selig Englisch und Französisch abdecken. Beide werden zunächst einmal im Monat an einem Dienstagnachmittag von 15 bis 17 Uhr anwesend sein und den Lernstoff von der Grundschule bis hin zur Mittelstufe abdecken. Erster Termin ist am 17. Januar, der nächste mit den beiden Pädagogen ist der 14. Februar. Weitere Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Anmeldungen sind nicht erforderlich. Kosten entstehen dank des ehrenamtlichen Einsatzes im Rahmen der Nachhilfe und Hausaufgabenunterstützung für die Familien nicht. "Wir würden uns freuen, wenn das Angebot von den Schülern der verschiedensten Klassen angenommen wird, und unsere Pädagogen freuen sich schon sehr auf die ehrenamtliche Tätigkeit", sagt Julia Baur. Fragen beantwortet sie unter julia.baur@caritas-aichach-friedberg.de oder Telefon: 08251/93465-16.