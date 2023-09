Aichach

12:20 Uhr

Zwei Radler stoßen in Unterführung am Aichacher Bahnhof zusammen

In Aichach stoßen in der Radlerunterführung am Bahnhof ein 18-jähriger Radler und eine 65-jährige Radlerin zusammen. Die Rentnerin trägt leichte Verletzungen davon.

Zwei Radler sind am Mittwoch in der Fußgänger- und Radlerunterführung am Aichacher Bahnhof zusammengestoßen. Dabei wurde nach Polizeiangaben eine 65-jährige Rentnerin leicht verletzt. 18-Jähriger und 65-jährige Radlerin stoßen in Aichach zusammen Der Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr. Ein 18-Jähriger, der der Rentnerin mit seinem Fahrrad entgegenkam und laut Polizei den Unfall verursachte, blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. (nsi)

