Aichach

Zwei Schwestern geraten mit Jugendlichen handfest in die Haare

Am Aichacher Jugendgericht mussten sich zwei junge Frauen wegen Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

Plus Vor allem die 20-Jährige teilt kräftig aus. Beide stehen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung vor dem Jugendgericht Aichach. So sieht es die Richterin.

Von Gerlinde Drexler

Worum sich der Streit drehte, blieb bis zum Schluss unklar. Anfang des Jahres waren sich zwei heute 20 und 21 Jahre alte Schwestern aus Aichach mit einer Gruppe Jugendlicher in die Haare geraten. Vor allem die Jüngere soll kräftig ausgeteilt haben. Sie schlug einem Mädchen in den Bauch und drohte ihr, sie umzubringen. Die Schwestern mussten sich deshalb wegen Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung vor dem Jugendgericht am Aichacher Amtsgericht verantworten.

Glaubt man den Schwestern, waren es die Jugendlichen, die sie auf dem Parkplatz eines Supermarktes bedroht hatten. Die 21-Jährige räumte ein, dass sie „zurück beleidigt“ und eine der Beteiligten geohrfeigt habe. Doch sie habe das Mädchen weder beleidigt noch an den Haaren gezogen, versicherte die Angeklagte. Das Mädchen aber habe sich auf den Boden gelegt und "den Kopf gegen den Boden geschlagen“. Auch bei einem zweiten Vorfall auf dem Schulhof, wo beide Seiten ein paar Tage später wieder aufeinandertrafen, waren die Schwestern ihrer Darstellung nach diejenigen, die das Gespräch suchten und sich plötzlich mit Gewalt konfrontiert sahen. Das Mädchen habe „an meinen Klamotten gezogen und versucht, mir in den Bauch zu schlagen“, sagte die 20-Jährige.

