Zwei Ziele und eine etwas andere Tour der DAV-Senioren

Unter der Leitung von Uwe Reinhardt brachen elf Teilnehmer der Aichacher DAV-Senioren erst gegen Mittag in Richtung Berge zu einer etwas anderen Seniorentour auf. Zunächst wurden die Stuibenwasserfälle am Abfluss des Plansees umrundet. Das bescherte eindrucksvolle Ausblicke von den verschiedenen Brücken, Wegpunkten und der Aussichtskanzel. Auch bizarre Eisskulpturen an den Rändern der Fälle konnten bestaunt werden. Anschließend ging es per Auto zum nächsten Ziel, der Burg Ehrenberg bei Reutte, die gegen Abend beleuchtet wird. Und so wanderten die Teilnehmer kurz vor Beginn der Dunkelheit zum Fort Claudia, etwa 150 Meter über dem Talkessel gelegen, um einen schönen Blick auf den Schlosskopf und die beleuchtete Burg zu genießen. Anschließend wurde schon im Dunkeln die 406 Meter lange und 114 Meter über dem Talgrund gespannte Hängebrücke zur Burg Ehrenberg überschritten, durchaus eine etwas wackelige Angelegenheit. Ein großer Teil der Teilnehmer schaute sich im Anschluss noch die Lichtshow "Lumagica" in der Burg an, erfreute sich in den einzelnen Burghöfen und Räumlichkeiten an den verschiedensten illuminierten Geistern, Rittern, Harlekins und anderen gruselige Gestalten in den Ruinen.

