Zwölfjähriger Ecknacher veröffentlicht eigenen Fantasyroman

Der zwölfjährige Florian Selig aus dem Aichacher Stadtteil Ecknach hat einen Fantasyroman geschrieben. Demnächst stellt er ihn in Aichach vor Publikum vor.

Bei den Seligs im Aichacher Stadtteil Ecknach scheint das Schreiben im Blut zu liegen. Nachdem im April Diana Selig ihr erstes Buch „Die gehirn-geniale Vokabelformel für Englisch“ veröffentlicht hatte, steht nun ihr zwölfjähriger Sohn Florian Selig kurz vor der Veröffentlichung seines ersten Fantasy-Romans.

Als Florian neun Jahre alt gewesen sei, habe sie mit ihm die Harry-Potter-Reihe gelesen, sagt Diana Selig. Während der Corona-Pandemie habe die Reihe ihn zum Schreiben einiger Kurzgeschichten inspiriert – zuerst nur für sich und seine Familie. Im Herbst 2022 begann er mit dem Fantasy-Roman "Die magischen Steine". Florian Selig erzählt: "Die Idee dazu hatte ich, als ich ein Buch gelesen habe, in dem Kinder durch einen magischen Gegenstand in eine andere Welt gelangen."

Nach 18 Monaten Arbeit war Taschenbuch von Florian Selig fertig

Mit jeder Seite, die er schrieb, kamen ihm mehr Ideen, welche Abenteuer seine beiden Hauptfiguren, Tim und Lena, in einer magischen Welt auf der gefährlichen Suche nach einem Heiltrank für ihren Vater erleben könnten. Die Geschichte wurde immer komplexer und länger. Immer wieder las er seiner Familie aus seinem Buch vor und bat um Rückmeldungen. Seine Mama sagt: „Ich war hin und weg, mit wie viel Fantasie Florian schreibt und wie toll er formulieren kann. Und so hab ich gesagt: Flori, wir müssen dein Buch unbedingt veröffentlichen.“

Ihr Sohn war von der Idee sofort begeistert. Wie toll es ist, sein eigenes Buch in gedruckter Form lesen zu können, wusste er ja schon von seiner Mama. Das nötige Wissen rund um das Self-Publishing hatte sie bereits. Es musste nur noch ein passender Name her. Auf den Titel "Mystery World" sei allerdings nicht er, sondern sein Papa gekommen, sagt Florian Selig. Inzwischen hält der Zwölfjährige – nach rund 18-monatiger Schreib- und Korrekturarbeit – sein 462 Seiten dickes Taschenbuch „Mystery World – Die magischen Steine“ in Händen. Das Cover, das die besagten Edelsteine und ein Fläschchen mit Heiltrank zeigt, hat Florian mit einem Design-Programm selbst erstellt.

Florian Selig schreibt bereits an einem zweiten Teil seiner Reihe

Da Florians Ideen nicht alle in ein Buch passen, beschloss er, eine Reihe zu schreiben, die mindestens drei Bände umfassen sollte. Wie viele Teile es genau werden, weiß er noch nicht. Mit dem zweiten Teil hat er aber bereits begonnen. „Wesentlich anstrengender als das Schreiben waren allerdings die Korrektur und die Gestaltung des Layouts“, sagt Florian.

Auch wenn es sich um einen Fantasy-Roman handelt, hat der Zwölfjährige versucht, so viel Realität wie möglich in seine Geschichte einfließen zu lassen. Dafür musste er oft im Internet recherchieren. Sein Buch erscheint bald auf Amazon. Aber dem jungen Autor geht es nicht um möglichst hohe Verkaufszahlen. Er hatte einfach Spaß am Schreiben. „Ich wäre auch schon zufrieden, wenn ich nur ein paar Stück verkaufen würde und habe das Buch hauptsächlich für mich, meine Freunde und Familie geschrieben.“

Florian Selig stellt sein Buch im Café des Familienstützpunkts in Aichach vor

In seiner Freizeit ist Florian nicht nur in seiner Phantasiewelt unterwegs. Er geht auf das Deutschherren-Gymnasium in Aichach, führt die D-Jugend des Fußballvereins VfL Ecknach als Kapitän auf den Platz und ist leidenschaftlicher Fan des FC Bayern München. Auch Zaubertricks zählen zu seinen Beschäftigungen.

Am Samstag, 15. Juni, stellt er sein Buch von 10 bis 12 Uhr im Café des Familienstützpunktes in Aichach, Bahnhofstraße 28, vor. Er und seine Mama laden Eltern und Kinder (circa Klasse 3 bis 7) zur kostenlosen Veranstaltung "Magie der Wörter" ein. Dort verbinden sie die Geschichten aus der Mystery World mit praktischen Tipps zum Vokabellernen. Anmeldung zur Veranstaltung unter Angabe der Personenzahl bis Donnerstag, 13. Juni, per Mail an info@diana-selig.de. Unter der Adresse können auch beide Bücher bestellt werden. "Die gehirn-geniale Vokabelformel für Englisch" gibt es auch in der Buchhandlung Rupprecht zu kaufen.