Ausstellung „Wir für Aichach“ zeigt Aichacher aus aller Welt

Eine neue Ausstellung beginnt am Samstag, 11. Oktober, im Aichacher Familienstützpunkt. Unter dem Titel „Wir für Aichach“ werden Menschen mit Migrationshintergrund, die in Aichach leben oder arbeiten, in persönlichen Porträts und einem Statement zu ihrer Arbeit vorgestellt. Ziel ist es laut Pressemitteilung, die Lebensrealitäten von Menschen mit Migrationsgeschichte sichtbar zu machen.

Die Ausstellung wurde von der Initiatorin, der Grünen-Stadträtin Marion Zott, zusammen mit Julia Baur vom Familienstützpunkt der Caritas, Ulli Stepp und Rita Rösele ehrenamtlich konzipiert und umgesetzt. Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgte bewusst divers, teilen sie mit: Unterschiedliche Herkunftsländer, Altersgruppen, Geschlechter, Berufe und Aufenthaltsdauern sollen vertreten sein.

Vernissage ist im Rahmen der Aichacher Museumsnacht

Mit der Ausstellung wollen die vier Frauen ein Zeichen für kulturelle Vielfalt, Teilhabe und Integration in Aichach setzen und Toleranz sowie gegenseitiges Verständnis fördern, heißt es in der Pressemitteilung. Sie solle zur Auseinandersetzung mit Migration, Zugehörigkeit und Zusammenleben anregen – durch konkrete Geschichten von Menschen, die unsere Gesellschaft täglich mitgestalten.

Die Vernissage findet im Rahmen der Aichacher Museumsnacht am Samstag, 11. Oktober, im Familienstützpunkt der Caritas um 18 Uhr statt. Dort kann die Ausstellung zu den Öffnungszeiten bis zum 24. Oktober besichtigt werden. Anschließend zieht die Ausstellung in die Cafeteria „Wital“ im Aichacher Krankenhaus. Danach könnte sie an weiteren öffentlichen Orten oder in Bildungseinrichtungen weitergeführt werden. (AZ)