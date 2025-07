Bauausschuss will noch mehr Parkdruck in den Straßen verhindern

Was Bauherrn freut, macht Kommunen Sorgen: Mit dem Modernisierungsgesetz will der Freistaat Bayern das Bauen erleichtern. Für wenig Freude bei den Kommunen sorgt allerdings, dass es die generelle Stellplatzpflicht aufhebt. Weil zugeparkte Straßen jetzt schon Dauerthema in den Bürgerversammlungen sind, will die Stadt Aichach mit ihrer Stellplatzsatzung dafür sorgen, dass auch künftig so viele Parkplätze wie möglich gebaut werden müssen. Damit die Stellplatzsatzung der Stadt weiterhin gilt, muss sie modifiziert werden. Wie, darüber war sich der Bauausschuss nicht ganz einig.

