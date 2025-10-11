Die Aichacher CSU richtet sich für die Kommunalwahl neu aus

Neu ausrichten muss sich die Stadtratsfraktion der CSU, nachdem fünf langjährige Stadträte bei der Kommunalwahl 2026 nicht mehr antreten werden. Ein Sechster, Hubert Friedl, nimmt sich eine Auszeit für Familie und Beruf. Bei der Nominierungsversammlung am Donnerstag machte der Aichacher Ortsverband einen Schritt zur Verjüngung. Außerdem gab es an dem Abend eine überraschende Ankündigung.

Für Peter Port, Raymund Aigner, Helmut Beck, Hermann Langer und Peter Meitinger ist nach vielen Jahren im Stadtrat nun Schluss. Gerüchten, die Gründe dafür könnten in Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Fraktion oder in politischen Differenzen liegen, nahm Port auf der Versammlung den Wind aus den Segeln: „Wir gehen alle aus Altersgründen.“ Er selbst saß 23 Jahre lang im Stadtrat und „empfand diese Aufgabe immer als Ehre“, wie er sagte.

Lauter Kandidaten, die sich ehrenamtlich engagieren

Nach seiner Nominierung zum Bürgermeisterkandidaten sei dies die zweitwichtigste Wahl, sagte der Aichacher Ortsverbandsvorsitzende Josef Dußmann. „Was würde ein Bürgermeister machen, ohne eine starke Liste im Hintergrund.“ Sie sei das Ende eines Prozesses, der im März 2024 begann, so Dußmann. Was den Listenplatz angehe, hätten die insgesamt 30 Kandidatinnen und Kandidaten Kompromisse eingehen müssen. Der Bürgermeisterkandidat sah das positiv: „Kompromissbereitschaft ist das, was man im Stadtrat braucht.“ Der Schlüssel, um wieder die stärkste Fraktion im Stadtrat zu werden, sah er unter anderem darin, dass auf der Liste lauter Menschen stehen, die sich ehrenamtlich engagieren.

Beim Wahlprogramm, das demnächst vorgestellt wird, will der Ortsverein es so wie bei der letzten Kommunalwahl halten. Es soll die Handschrift aller auf der Liste tragen. Dußmann versprach „ein ehrliches Wahlprogramm“, bei dem die Punkte auch umgesetzt werden können. „Es braucht den Mut, auch einmal Unangenehmes anzusprechen.“

Aus der vergangenen Kommunalwahl, bei der es „bei der Postenvergabe etwas gerumpelt hat“, wie Dußmann sagte, hat der Ortsverband gelernt. „Vor der Wahl wird nicht mehr über Posten gesprochen“, so der Bürgermeisterkandidat. „Der Wähler und die Fraktion werden darüber entscheiden.“ Damals hatte es Unstimmigkeiten zwischen Dußmann und Helmut Beck gegeben, der gerne Zweiter Bürgermeister geblieben wäre.

Junge Union tritt mit eigener Liste an

Mit 59 Jahren ist Hermann Merz aus Oberbernbach der älteste Kandidat. Der Jüngste ist mit 32 Jahren Stefan Meitinger. Dafür, dass sich niemand Jüngeres auf der Liste findet, gibt es einen Grund. Quirin Merz und Andreas Sturm aus dem Vorstand der Jungen Union (JU) Aichach erklärten, es hätten sich so viele junge Leute beworben, dass gar nicht genug Platz auf der Liste für sie gewesen wäre. Deshalb beschloss die JU, mit einer eigenen Liste anzutreten, die inzwischen in Planung ist. „Wir unterstützen Josef als Bürgermeisterkandidat und im Idealfall gibt es eine größere Fraktion aus CSU und JU“, sagte Sturm. „Sie haben unsere volle Unterstützung“, sagte dazu Dußmann. Er finde diese Entscheidung der JU „super, weil man damit eventuell jüngere Wähler erreichen kann“.

Die Kandidaten Josef Dußmann, Aichach, 44 Jahre, Fachoberlehrer

Dieter Saliger, Oberwittelsbach, 47 Jahre, Betriebswirt

Petra Hannak, Aichach, 56 Jahre,

Stefan Westermayr, Aichach, 46 Jahre, Dipl. Wirtschaftsinformatikerin

Josef Koppold, Aichach, 59 Jahre, Verwaltungsfachangestellter i.R.

Caroline Moser-Engelschalk, Aichach, 50 Jahre, Architektin

Daniel Stegmair, Mauerbach, 46 Jahre, Ingenieur für Luft- und Raumfahrt

Simon Sponer, Oberbernbach, 56 Jahre,

Patrick Stief, Griesbeckerzell, 37 Jahre, Politischer Referent

Thomas Herb, Ecknach, 42 Jahre, Disponent

Jörg Seckler, Aichach, 47 Jahre, Studioingenieur

Stefan Meitinger, Aichach, 32 Jahre, Referent für Agrarpolitik

Georg Ostermaier, Unterschneitbach, 54 Jahre, Außendienstmitarbeiter

Nancy Rose-Steidle, Untergriesbach, 39 Jahre, Leiterin Geburtshaus Aichach

Richard Hangl, Aichach, 59 Jahre, Kaufmann

Michaela Böck, Aichach, 64 Jahre, Dipl. Ökonomin

Florian Mödinger, Algertshausen, 41 Jahre, Dipl. Volkswirt

Stefan Koppold, Oberschneitbach, 44 Jahre, Leiter Instandhaltung

Oliver Huber, Oberwittelsbach, 34 Jahre, Physiotherapeut

Rainer Höpner, Aichach, 51 Jahre, Brandinspektor

Barbara Fingos-Held, Klingen, 54 Jahre, Einzelhandelskauffrau

Martin Schweyer, Oberbernbach, 35 Jahre, Meister Heizung/Sanitär

Stefanie Aulinger, Edenried, 42 Jahre, Steuerfachangestellte

Jakob Wünsch, Untergriesbach, 46 Jahre, Landwirt

Hermann Merz, Oberbernbach, 59 Jahre, Schreinermeister

Forian Hörmann, Walchshofen, 48 Jahre, Malermeister

Manfred Sießmair, Gallenbach, 50 Jahre, Betriebsleiter

Michael Lang, Aichach, 56 Jahre, Studiendirektor

Ulrike Fischer-Mayerle, Oberbernbach, 54 Jahre, Fachlehrerin

Behrus Yazdanfar, Oberbernbach, 45 Jahre, Fotograf Nachrücker Wolfgang Brandner, Unterschneitbach, 60 Jahre, Bibiliotheksleiter

Thomas Steidle, Aichach, 38 Jahre, Superintendent Engineer