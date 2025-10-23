„Ambitioniertes Ziel“: Die Aichacher FDP möchte drei Stadträte stellen

Einen Stadtrat stellt die Aichacher FDP derzeit. Nach der Kommunalwahl sollen es drei sein. „Ein sehr ambitioniertes Ziel“, dessen ist sich Axel Kern bewusst. Er ist seit Mai der neue Vorsitzende des Aichacher Ortsverbands der Freien Demokraten. Bei der Nominierungsversammlung am Mittwoch wählten ihn die lediglich vier anwesenden Stimmberechtigten auf Platz eins der Liste für die Stadtratswahl.

Eine eigene Fraktion im Stadtrat zu haben, nannte Kern als oberstes Ziel bei der Kommunalwahl. Nach dem Ausscheiden von Patrick Kigle war er im Januar 2021 in das Gremium nachgerückt. Kern machte klar: „Um eine Kontinuität vertreten zu dürfen, bewerbe ich mich um einen Wiedereinzug.“ Bei der Kommunalwahl sei die FDP in Bayern nicht so stark vertreten, sagte Kreisvorsitzender Hans-Peter Posch. „Das wird sich zukünftig zumindest im Landkreis ändern“, kündigte er an. Eine bodenständige Kultur brauche eine liberale, freie Stimme. Das sei gerade in dieser sehr wankelmütigen Zeit wichtig.

Die FDP verzichtet auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten

Ihr Wahlprogramm werden die Aichacher Freien Demokraten in den nächsten Wochen erarbeiten. Bei der Nominierungsversammlung nannte der Vorsitzende schon einige Punkte, für die der Ortsverband sich einsetzen will. Das sind unter anderem eine Verschönerung des Stadtplatzes, „aber nicht autofrei“, die Unterstützung heimischer mittelständischer Betriebe oder mehr Mobilität für ältere Menschen im Stadtgebiet. Auch die Förderung des Ehrenamtes in Vereinen oder der kostengünstige Bau des neuen Klärwerks sind Themen, die der FDP wichtig sind.

Auch wenn die Nominierungsversammlung nur in einem kleinen Kreis mit vier Stimmberechtigten stattfand, war es dem Vorsitzenden ein Anliegen, sie öffentlich abzuhalten. Insgesamt 33 Kandidaten, drei davon als Ersatz, stehen auf der FDP-Liste. Es seien fast alle Ortsteile vertreten und verschiedene Altersgruppen, sagte Kern. Stolz Der Vorsitzende ist auf den hohen Frauenanteil stolz.

Kern begründete, warum der Ortsverband keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufstellt: „Wir sind der Meinung, dass wir in einer Stadt wie Aichach einen guten Bürgermeister brauchen und wünschen uns einen, der mehrere Wahlperioden hinter sich bringt.“ Bei der Kommunalwahl will sich die FDP auf die Stadtratsliste konzentrieren. Hier sei es das Ziel, in Fraktionsstärke im Gremium, also mit drei Stadträten, vertreten zu sein. Der Ortsverband werde sich entsprechend personell aufstellen und sehen, „dass wir mit den Bürgern in Kontakt kommen“.

Bei den Neuwahlen im Mai hatte der Ortsverband einen neuen Vorstand gewählt und sich neu strukturiert. Axel Kern folgte als Vorsitzender auf Lutz Stammnitz. Kerns Stellvertreter ist Oliver Sommer, der neue Schriftführer Ronny Sommer. Einen eigenen Schatzmeister hat der Ortsverband nicht. Die Kassenführung läuft über den Kreisverband.

Listenkandidaten der FDP 1 Axel Kern 2 Klaus Stief 3 Oliver Sommer 4 Gudrun Kern 5 Ronny Sommer 6 Engelbert Wünsch 7 Jurmin van Leeuwen 8 Sieglinde Bibel 9 Gertraud Wallner 10 Erwin Ballas 11 Gottfried Metzger 12 Harald Heindl 13 Gregor Haas 14 Renate Kosuchowski 15 Herrmann Marquart 16 Carl Wallner 17 Herta Salomon 18 Ingrid Heindl 19 Alfred Dichtl 20 Rudolf Maier 21 Claudia Ballas 22 Tim Kern 23 Erwin Lajos 24 Margarethe Wünsch 25 Karin van Leeuwen 26 Julia Bobb 27 Marianne Stief 28 Roswitha Dichtl 29 La-Ongdao Haas 30 Anton Higl Ersatzkandidaten 31 Roswitha Strack 32 Uwe Starck 33 Ilona Huber