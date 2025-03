Aichacher Frauen feiern gemeinsam den Weltgebetstag

In Aichach versammelten sich knapp 60 Frauen in der evangelischen Kirche zur Feier des ökumenischen Weltgebetstages, der immer am ersten Freitag im März stattfindet. Dieses Jahr wurde er von Frauen der Cookinseln gestaltet. Er stand unter dem Motto „wunderbar geschaffen“.

Mit einer Bilder-Schau und Texten wurden Land und Leute vorgestellt. Egal, woher man sich nähert, von Europa aus sind die Cookinseln immer auf der anderen Seite der Erdkugel im Südpazifik, 18 Flugstunden entfernt. Ein tropischer Inselstaat mit 15 kleinen Inseln und nur 15.000 Menschen, die größtenteils zur indigenen Bevölkerung der Maori gehören. Ein Tropenparadies, das mit weißen Sandstränden und türkisen Wasser verlockend ist. Aber es gibt auch Schattenseiten. Während der britischen Kolonialzeit wurde die Maori-Kultur sehr unterdrückt.

Aichacher Frauen singen Lieder aus dem Gebetsheft

Beim Weltgebetstag erzählten Frauen von der oft tabuisierten häuslichen Gewalt, versteckter Armut, Alkoholismus oder Übergewicht. Heute finden viele junge Leute keine Zukunft mehr auf den Inseln und wandern nach Australien oder Neuseeland aus. Noch lebt man vom Tourismus, aber der Klimawandel macht vielen Bewohner und Bewohnerinnen Angst.

Unter der musikalischen Leitung von Helga und Arnold Fritscher sangen Frauen melodiöse Lieder aus dem Gebetsheft der Frauen von den Cookinseln. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand der biblische Psalm 139 „wunderbar geschaffen“. Der Psalm lädt ein, für das Geschenk des Lebens und die wunderbare Schöpfung zu danken. Und die Bewohner und Bewohnerinnen der Inseln sind auch sehr dankbar für ihre zauberhafte Natur.

350 Euro für Frauenprojekte auf der ganzen Welt

Die Kollekte ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil jeder Gottesdienstfeier zum Weltgebetstag. Als sichtbares Zeichen gelebter Solidarität kamen in Aichach rund 350 Euro zusammen. Diese Spende fließt auf ein internationales Konto, mit dem Frauenprojekte auf der ganzen Welt unterstützt werden. In ihrer Abschlussrede bedankte sich Brigitte Alischer vom Vorbereitungsteam bei allen, die zum Gelingen des Gottesdienstes beigetragen haben. Nächstes Jahr werden Frauen aus Nigeria den Weltgebetstag gestalten.

Beim anschließenden Stehempfang im Gemeindesaal fand noch ein reger Austausch statt.